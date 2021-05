Sean Hannity, le présentateur de Fox News, recevait récemment sur son émission « Hannity » , Kevin McCarthy, le chef de la minorité républicaine à la Chambre des Représentants. Le politicien partageait le même plateau avec Elise Stefanik, nouvelle présidente de la conférence républicaine de la chambre et le représentant de la Louisiane Steve Scalise, Au cours de l’émission Kevin McCarthy s’est gaussé de Joe Biden. Il estime que le président américain n’a pas l’énergie de son prédécesseur.

« A aucun moment, ayant connu Joe Biden depuis un certain temps, il n’a l’énergie de Donald Trump. Nous le savons tous les deux » a-t-il déclaré. Il ajoute que le milliardaire républicain n’a pas besoin de dormir cinq heures par nuit. « Si vous appelez Trump, il décrocherait avant que le personnel ne le fasse » assure-t-il. Par ailleurs, le Républicain s’est réjoui de l’élection de Mme Stefanik à la tête de la conférence républicaine de la chambre en remplacement de Liz Cheney. « Je suis ravi qu’Elise Stefanik rejoigne l’équipe de direction parce que Joe Biden n’ignore pas seulement les problèmes, il les enflamme » a-t-il déclaré.

“Nous traversons de multiples crises sous Président et le président Pelosi…”

Notons que les trois invités de Sean Hannity ont passé leur temps à attaquer Joe Biden et ses politiques. « Nous traversons de multiples crises sous Président Biden et la présidente Pelosi. Nous avons une crise frontalière, nous avons une crise économique et une crise de sécurité nationale au Moyen-Orient. Les Républicains vont se battre au nom des familles américaines qui s’inquiètent de la direction radicale que cette administration prend » a déclaré Mme Stefanik.