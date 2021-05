L’histoire de Blanche-Neige figure parmi les plus célèbres contes de fée de tous les temps. Adaptée en film et en dessin animé, il raconte l’histoire de la princesse Blanche-Neige qui est ensorcelée par sa belle-mère, la méchante sorcière. Cette dernière pour devenir la femme la plus belle du royaume envoûte la princesse à travers une pomme que cette dernière mange.

La princesse est revenue à la vie

Le fruit plongera donc Blanche-Neige dans un sommeil éternel, qui pourra être rompu si un prince lui donne un vrai baiser d’amour. Chose qui a été par la suite faite dans le dessin animé, puisque la princesse est revenue à la vie. Cependant, la partie du baiser pose problème à deux journalistes américaines qui ont estimé qu’il ne s’agit pas d’un baiser d’amour, car il n’a pas été donné avec le consentement de la princesse.

« Un baiser qu’il lui donne sans son consentement »

« Le nouveau grand final de “Snow White’s Enchanted Wish* est le moment où le Prince trouve Blanche-Neige endormie par le sort de la méchante sorcière et lui donne un “baiser de véritable amour” pour la libérer de l’enchantement. Un baiser qu’il lui donne sans son consentement, tandis qu’elle dort, et qui ne peut en aucun cas être celui du véritable amour, puisque seule une personne a conscience du baiser » ont écrit Julie Tremaine et Katie Dowd sur le site SFGate.