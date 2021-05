Le cannabidiol, molécule contenue dans le cannabis très connue aujourd’hui sous l’appellation CBD est un des composants utilisés dans beaucoup de produits que nous utilisons au quotidien sans le savoir. Confondu à tort avec le THC, le CBD bien qu’étant une substance active comme tétrahydrocannabinol, a des effets positifs sur l’organisme humain et ses vertus thérapeutiques sont louées par les utilisateurs de cette molécule dont le nombre ne fait que grandir au fil du temps. Dans certains pays comme la France, la commercialisation est bien encadrée et cette molécule ne fait pas partie des produits illicites comme le cannabis ou tout autre produit prohibé. Utilisé par des patients qui souhaitent apaiser des inflammations, angoisses, douleurs, cette molécule est aujourd’hui présente dans le domaine de la cosmétique. Un produit cosmétique au CBD est un véritable partenaire de beauté selon des observateurs à cause des vertus de cette molécule.

Les vertus du CBD

Le cannabidiol ou le CBD n’est plus à présenter en plein 21 è siècle. Présent dans des produits comme e-liquides pour cigarettes électroniques, les huiles, crèmes, gâteaux pour ne citer que ceux-là, le CBD joue la fonction de catalyseur dans l’organisme d’un être humain. Il agit efficacement lorsqu’un patient est confronté à l’angoisse, des douleurs ou lorsqu’il est anxieux à partir du système nerveux qui reçoit un message lui ordonnant de poursuivre ses activités normalement. À ce jour, de nombreuses plateformes en France par exemple commercialisent des produits à base de cette molécule qui n’est pas considérée comme illicite contrairement à d’autres molécules qui sont contenues dans le cannabis comme cette substance. Cette substance dont les bienfaits dépassent de très loin les autres cannabinoïdes est efficace pour apporter un soulagement contre certaines affections mentales (schizophrénie…), les maladies cardiovasculaires, l’arthrose rhumatoïde, le diabète, les nausées précisent de nombreuses sources. Cette liste n’est pas exhaustive.

Le CBD dans le domaine cosmétique

En dehors de l’organisme, cette molécule a des effets incroyables sur la peau. Présenté comme anti-inflammatoire très puissant et antibactérien antioxydant pour la peau, le CBD qui est aujourd’hui présent dans de nombreuses crèmes, shampoings, savons, huiles de massage intervient dans la régulation de la sécrétion de sébum, une substance qui protège la peau. On peut donc de ce point de vue comprendre l’intérêt porté sur cette substance qui séduit plus d’uns. À en croire des résultats issus d’études conduites ces dernières années, la peau est protégée des agressions extérieures avec cette molécule qui procurerait des vitamines E.

Aussi, le CBD permettrait-il d’amoindrir les petits soucis de la peau en lien avec l’acné, mais aussi les problèmes d’eczéma. Certaines sources vantent les propriétés antioxydantes de cette molécule qui est présentée par des spécialistes comme un excellent agent anti-âge. Il faut dire aussi que les produits cosmétiques à base de CBD sont utilisés pour apporter des solutions aux peaux sèches, grasses, mais aussi pour guérir les cuticules et renforcer les ongles. L’utilisation du CBD dans le domaine de la cosmétique ne date pas d’aujourd’hui. Selon des sources spécialisées dans le domaine, ce serait déjà depuis les années 90 que les premiers produits du domaine cosmétique utilisant le CBD ont vu le jour.