Ce lundi 10 mai 2021, la police centrafricaine a retrouvé chez un Français, un important arsenal de guerre à un moment où le pays lutte farouchement contre la rébellion. « Un citoyen étranger a été détenu à Bangui avec une énorme quantité d’armes et de munitions », a écrit sur Twitter Valéry Zakharov, un Russe et conseiller du président centrafricain Faustin-Archange Touadéra, indiquant qu’une enquête est en cours.

D’après le ministre de la communication et porte-parole du gouvernement, Ange-Maxime Kazagui, l’individu chez qui l’arsenal de guerre a été retrouvé est un ressortissant français et qui se disait journaliste. Selon des sources humanitaires, le mis en cause a travaillé en Centrafrique comme garde de corps. Egalement, d’après une autre source diplomatique, l’homme aurait passé quelques moments durant sa jeunesse dans l’armée.

Par ailleurs, des sources sécuritaires ont confirmé des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux affirmant qu’il s’agit bien du suspect dont a parlé le porte-parole du gouvernement. En effet, dans les images qui ont circulé sur la toile, on voit des armes de guerre, des munitions et du matériel militaire au pied d’un homme menotté dans le dos et encadré par des forces de l’ordre dans un commissariat.

On sait déjà qu'il travaillait pour les services de renseignement français et a aidé Bozize lors du coup d'Etat de 2013.



