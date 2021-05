En 1980, la population chinoise était d’environ 981,2 millions de personnes. Les autorités chinoises, et notamment le parti au pouvoir, le Parti Communiste, ont alors édicté des restrictions en matière de naissances. Une politique de « l’enfant unique », pour ralentir la croissance démographique et soutenir le boom économique qui ne faisait alors que commencer. Depuis la politique a évolué jusqu’à l’annonce de ce lundi, où Pékin stipulait aux couples chinois qu’ils avaient désormais l’autorisation d’avoir « trois enfants ».

De un à trois enfants, désormais pour les couples chinois

À la fin des années 1970, Deng Xiaoping, le dirigeant chinois qui a imposé la politique de “l’enfant unique”, avait déclaré en substance, qu’il était nécessaire de garantir que « les fruits de la croissance économique ne soient pas dévorés par la croissance démographique ». Il était un fait qu’alors, la Chine connaissait un boom démographique sans précédent. Et, l’industrie naissante craignait alors de ne pouvoir arriver à faire de cette population un marché intérieur dynamique. Mais les choses avaient évolué ; le pays avaient entamé son essor économique et surtout, les chinois avaient fait leur, la politique nataliste.

Très vite, des problèmes avaient commencé à surgir. D’abord, selon les experts, « les efforts visant à limiter la taille de la famille ont également conduit à un sex-ratio hommes/femmes biaisé ». Car les familles rurales traditionnelles préférant les garçons aux filles, recourraient parfois à l’infanticide pour s’assurer d’avoir un fils, celui-là même qui perpétuerait le nom. Mais surtout, les chinois plus préoccupés désormais par leur réussite économique et sociale , rechignaient à faire des enfants. La population s’est mise à vieillir et les autorités à craindre pour ce qui a représenté jusqu’ici le premier pilier de sa puissance économique.

Ce lundi, parce que donc, selon les autorités chinoises, la politique précédente « n’a pas réussi à stimuler la baisse des taux de natalité du pays et à éviter une crise démographique » ; Pékin a déclaré qu’il permettrait à tous les couples mariés d’avoir trois enfants. L’annonce a été faite selon la presse locale, après une réunion du bureau Politique du Parti Communiste, l’organe décisionnel suprême. Sans précisions toutefois sur le moment exact où elle entrerait en application. Cependant, les autorités chinoises pressentant que la dernière mesure pourrait peut-être ne pas être suffisante, se sont également engagées « à apporter un soutien substantielles aux familles ».