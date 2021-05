Chrissy Teigen, l’épouse de la star John Legend est de nouveau plongée dans une polémique dont elle se serait bien passée. Et pour cause, Chrissy Teigen a été accusée par Courtney Stodden, une star de télé-réalité de l’avoir harcelée sur la toile il ya de cela 10 ans. Courtney Stodden affirme que l’épouse de John Legend a tenté de la pousser au suicide.

« Elle m’envoyait des messages privés et me disait de me suicider. » a-t-elle affirmé au site du Daily Beast. A peine l’affaire révélée, Chrissy Teigen a décidé de faire profil bas. Elle s’est excusée sur la toile via un post rendu public.

« Peu de gens ont la chance d’être tenus responsables de toutes leurs conner*** passées devant le monde entier. Je suis mortifiée et triste de qui j’étais à l’époque. J’étais peu sûre de moi et je cherchais à attirer l’attention. J’ai honte et je suis complètement embarrassée de mon comportement mais ce n’est rien comparé à ce que j’ai fait ressentir à Courtney. (…) J’ai travaillé si dur pour vous donner de la joie et être aimée et le sentiment de vous laisser tomber est presqu’insupportable, vraiment. Ce n’était pas ma seule erreur et ce ne sera sürement pas ma dernière même si je fais de mon mieux, et Dieu sait que je ferai de mon mieux !! Je suis tellement désolée, Courtney. J’espère que tu peux guérir maintenant en sachant à quel point je suis désolée. » a affirmé Chrissy Teigen.

Des excuses acceptées par la principale concernée, même si elle n’y croit pas trop : « J’accepte ses excuses et je lui pardonne. Mais, la vérité reste la même, je n’ai jamais été contactée par elle ou son équipe en privé. En fait, elle m’a bloqué sur Twitter. Je veux croire que ce sont des excuses sincères, mais cela ressemble à une tentative publique de sauver ses partenariats avec Target et d’autres marques qui se rendent compte que son attitude ‘woke’ est une façade. »