Avec la crise sanitaire qui secoue le monde il y a un peu plus d’un an, le monde s’est habitué à un nouveau rythme de vie. Depuis que les pays ont formulé des recommandations pour freiner la propagation du virus, les déplacements ont pour la plupart du temps été réduits aux besoins essentiels. En effet, plusieurs régions du globe ont été confinées pendant de nombreuses semaines. Alors que le temps passe, le nombre de cas du Covid n’a jamais cessé de grimper et le nombre de morts dans le monde ne se comptent plus. Dans ce contexte, les écoles sont fermées, les commerces également et beaucoup d’activités ont été paralysées du jour au lendemain. Pendant que les enfants sont à la maison, occuper les enfants est parfois un casse-tête pour les parents qui doivent parfois répondre à des obligations professionnelles quand ils ne font pas appel à des professionnels de jeux comme Trigano Store.

La crise sanitaire et ses implications

Parti de la Chine selon les sources qui évoquent l’origine du Covid, le virus s’est très rapidement propagé dans le monde. Presque tous les pays de la planète à ce jour sont touchés par la pandémie à l’exception de quelques pays qui continuent de maintenir la version officielle qui souligne qu’aucun cas d’infection n’a été détecté. Il faut dire que depuis le début, aucune couche de la société n’a été épargnée par la pandémie qui ravage tout sur son passage. Des personnalités politiques, du monde du sport et de la culture n’ont malheureusement pas gagné le combat contre le virus. On se souvient encore que quelques mois avant son départ de la Maison-Blanche, le désormais ancien président américain, le magnat de l’immobilier Donald Trump avait été testé positif au Coronavirus. Il a suivi un traitement expérimental pendant quelques jours et à retrouver sa pleine forme pour poursuivre ses activités rentrant dans le cadre de la campagne présidentielle dans son pays. En France, le Président Macron et la première dame, Brigitte Macron ont aussi été testés positifs.

Des ministres ont également annoncé la nouvelle de leur contamination et se sont mis en quarantaine pour suivre le traitement adéquat afin d’en guérir. Alors que les chiffres de nombres de cas d’infection et de décès progressaient, plusieurs laboratoires dans le monde ont entamé des recherches pour mettre au point des vaccins pour freiner la propagation du virus en tendant vers une immunité collective. La Russie a été le premier pays au monde a annoncé avoir mis au point un vaccin contre le coronavirus. Au cours d’une intervention, le Président Vladimir Poutine s’était vanté du fait que son pays avait été le premier au monde a fabriqué un virus sûr et efficace. Par la suite, d’autres laboratoires ont produit les vaccins qui ont été homologués. Une fois cette étape franchie, les pays ont lancé des campagnes de vaccination de masse avec dans le viseur l’atteinte de l’immunité collective et ainsi freiner dans son élan la propagation du virus qui a apporté la tristesse dans beaucoup de famille depuis maintenant un peu plus d’un an.

Les enfants et les jeux de plein air pendant le confinement

Dans le contexte où les activités sont pour la plupart bloquées, les écoles sont fermées, les enfants sont parfois laissés pour compte. Une petite minute d’inattention peut coûter très cher aux parents. C’est pour cela qu’il est important que ceux-ci restent dans un cadre sain où ils peuvent se divertir en toute tranquillité. La solution facile que beaucoup de parents utilisent, ce sont les écrans (télé, téléphones, tablettes, etc). Pourtant, cette solution de facilité est fortement déconseillée par de nombreux experts qui relèvent que le développement de l’enfant en péril lorsqu’il est exposé exagérément aux écrans (télé, téléphones, tablettes, etc). Pour preuve, l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande 1 heure au plus par jour pour les enfants âgés de 3 et 4 ans. Par contre l’organisation déconseille fortement les écrans pour les enfants moins âgés, c’est-à-dire inférieur à 3 ans.

Dans ce contexte, quel type de jeux est adapté pour les enfants pendant la période de confinement alors que leurs parents bien que coincés entre les quatre murs de leurs résidences ne sont pas toujours disponible pour les divertir? Il existe une panoplie de types de jeux de pleins airs qui peuvent occuper les enfants pendant que les parents s’attellent à mettre tout en œuvre pour leur offrir le meilleur. Trigano Store, société française fabriquant de jeux de plein air à partir de bois collectés dans des forêts gérés de façon responsable et certifié dispose de plusieurs offres qui sont adaptés à votre budget. Leurs produits sont labellisés Made in France. Des maisonnettes en bois en passant par le tobogan et le trampoline, les petits bouts de chou ne résiste pas lorsqu’ils sont dans un environnement en plein air où ils peuvent se divertir sans avoir à trop se soucier. Parce que les enfants adorent les balançoires et ils ont l’impression d’être entrain de voler, Trigano Store l’a inclus dans sa gamme de jeux. Ils adorent aussi les bacs à sable qui leur permet de commencer à s’exercer dans la construction de château ou de tout autre élément qu’il voit au quotidien. Ce divertissement permet à coup sûr sans risque de se tromper de stimuler la créativité de l’enfant à partir du sable qui est présent dans son aire de jeux. Attention, il faut toujours garder un œil sur eux pendant qu’ils sont dans les airs de jeu même si le cadre est sécurisé pour éviter qu’un drame ne survienne. De toute façon, le service client et SAV de Trigano Store est disponible pour vous accompagner et vous assister en cas de besoin.