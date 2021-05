Depuis quelques jours, les violences ont redoublé entre Israël et la Palestine. De nombreux blessés et morts sont dénombrés. Si le président turc Erdogan critique ouvertement Israël face à l’usage jugé excessif de la force, les pays occidentaux sont un peu moins accusateurs dans leurs propos. Parmi ces pays figurent la France du président Macron.

Ce dernier s’inquiète de l’escalade de la violence depuis quelques jours, mais ne veut pas pointer un doigt accusateur vers tel ou tel camp. Dans un post officiel, il appelle sobrement à la paix : “La spirale de la violence doit cesser au Proche-Orient. J’appelle avec force au cessez-le-feu et au dialogue. J’appelle au calme et à la paix.” a-t-il affirmé. En Russie, les autorités ont quant à elles choisi un langage moins policé en s’attaquant à l’épineux problème de la colonisation.

« Nous estimons que les tentatives d’Israël de modifier le caractère géographique, démographique et historique et le statut de la ville sainte de Jérusalem sont illégales et invalides » a affirmé le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Verchinine.