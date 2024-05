Énergie en Afrique : un marché de 850 millions $ pour booster la production

Photo : Reuters

L’Angola, riche en ressources en hydrocarbures, continue de consolider sa position sur la scène énergétique mondiale avec un nouveau projet pétrolier d’envergure. Le fournisseur italien de services pétrogaziers Saipem a annoncé, ce jeudi 16 mai, avoir obtenu un contrat d’une valeur de 850 millions de dollars pour la mise en œuvre du projet Agogo Integrated West Hub Development, opéré par Azule Energy sur le bloc 15/06, au large des côtes angolaises.

Ce projet ambitieux témoigne du potentiel énorme de l’Angola dans le secteur des hydrocarbures. La mission confiée à Saipem est vaste et technique. Il inclut l’ingénierie, la fabrication, le transport et l’installation d’environ 60 km de conduites rigides et d’équipements sous-marins à une profondeur d’environ 1 100 mètres. En plus de cela, Saipem sera responsable du transport et de l’installation de conduites flexibles, de liaisons sous-marines et de 17 km d’ombilicaux.

» L’attribution de cet important projet consolide le positionnement de Saipem en Angola, tant en eaux profondes qu’en eaux peu profondes, grâce à la fourniture de solutions innovantes et efficaces permettant de réduire les délais d’installation« , a déclaré l’un des responsables de Saipem.

L’Agogo Integrated West Hub Development est une initiative clé pour l’Angola, visant à augmenter la production de pétrole et à renforcer l’économie nationale. Ce projet s’inscrit dans une stratégie plus large visant à maximiser l’exploitation des ressources énergétiques offshore du pays. Azule Energy, l’opérateur du projet, est une joint-venture entre BP et Eni, deux géants mondiaux de l’énergie, ce qui souligne l’importance stratégique et économique du projet.

L’Angola, qui est déjà l’un des plus grands producteurs de pétrole en Afrique, voit en ce projet une opportunité de renforcer sa capacité de production et de moderniser ses infrastructures. Le développement de l’Agogo Integrated West Hub est également un signal fort pour les investisseurs internationaux, montrant que l’Angola est un environnement propice pour les projets de grande envergure dans le secteur des hydrocarbures.

La mise en œuvre de ce projet permettra non seulement de booster la production de pétrole, mais aussi de créer des emplois et de stimuler le développement économique local. En outre, il contribuera à l’amélioration des compétences locales dans les domaines de l’ingénierie et de la gestion de projets pétroliers complexes.