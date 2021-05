Les détracteurs politiques d’Emmanuel Macron ne lui auront pas fait de cadeaux après qu’il se soit prononcé en faveur de la levée de la propriété intellectuelle sur les vaccins anti-covid. En effet, pendant longtemps l’actuel locataire de l’Elysée s’était opposé à cette option dans l’immédiat. Il évoquait notamment comme argument le transfert de technologie qui était selon lui plus important.

Mais suite à la décision du président américain, Macron a surpris plus d’uns en indiquant qu’il était « tout à fait favorable à ce que la propriété intellectuelle soit levée ». « Oui nous devons évidemment faire de ce vaccin un bien public mondial », a-t-il fait savoir ce jeudi lors de l’inauguration du plus grand vaccinodrome à Paris. Pour lui, ce qui constituait à court terme une priorité était « le don de doses » et « de produire en partenariat avec les pays les plus pauvres ».

Mais il n’en fallait pas plus pour susciter une vague de critiques dans les rangs de l’opposition. « Biden parle et les Européens applaudissent. Même après avoir voté contre les licences libres sur les vaccins ! Eh Macron ! Garde à vous ! », a laissé lire Jean-Luc Mélenchon par le canal d’un publication sur le réseau social de l’oiseau bleu. Un autre membre de la France Insoumise n’est pas allé par quatre chemins pour traiter le chef de l’Etat d’« Hypocrite ».

« Hypocrite Emmanuel Macron ! Vous vous êtes battu contre cette levée des brevets sur le vaccin pour servir vos amis du fric et des laboratoires pharmaceutiques ! La France a voté CONTRE à l’Organisation Mondiale du Commerce ! Biden vous inspire ? Parfait : taxez les riches ! », a-t-il lancé à l’endroit d’Emmanuel Macron.