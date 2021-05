La relation entre la Chine et l’Inde est de celle qu’entretiennent des frères ennemis. Les deux nations, les plus peuplées au monde possèdent toutes les deux, l’arme nucléaire. Certes d’un point de vue économique, la Chine qui avait su tirer avantageusement partie de sa puissance démographique, a acquis une certaine avance. Mais cela n’avait pas empêché que l’Inde lui tienne la dragée haute, notamment à la frontière avec le Tibet dans l’Himalaya. Une rivalité, qui cependant, selon de nombreux internautes, ne pouvait justifier, la récente sortie médiatique du parti communiste Chinois.

Une situation critique en Inde…

L’Inde a été durement frappée par la pandémie du nouveau coronavirus. En avril 2021, l’Inde comptait le deuxième plus grand nombre de cas confirmés positifs à Covid-19 dans le monde après les États-Unis avec plus de 17 millions. Une situation critique que le pays a des difficultés à contenir avec les centaines de milliers de décès enregistré. Avec des crématoriums à ciel ouverts créés partout dans la capitale, et dans certaines villes du pays. C’est que, vu le grand nombre de personnes décédées, les unités officielles de crémation étaient rapidement submergées.

La crémation est considérée comme une partie importante des rites funéraires hindous, en raison de la croyance que le corps doit être détruit pour que l’âme procède à sa réincarnation. Et c’était cet aspect de la crise sanitaire que vit le pays, qu’une publication faite par le compte officiel du Parti Communiste chinois, le parti au pouvoir, avait choisi de mettre en avant.

Une allusion plutôt déplacée…

Sur la plate-forme Weibo, le compte a publié une photo de la fusée chinoise Long March-5B en train d’exploser, à côté d’une photo de bûchers de crémation dans New Delhi. En légende on pouvait lire : « La Chine allumant un feu contre l’Inde allumant un feu », accompagnée d’un hashtag déclarant que les cas de Covid-19 en Inde avaient dépassé les 400 000 par jour. Une publication vivement critiquée en Chine, par de nombreux internautes qui ont fustigé la propension du compte gouvernemental « d’utiliser la souffrance des autres pour souligner la fierté nationale ». La fusée chinoise Long March-5B, avait emmené en orbite, il y a quelques jours, le premier module de la nouvelle station spatiale chinoise.