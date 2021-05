Pékin a une fois encore répondu avec virulence aux accusations selon laquelles le Covid-19 trouverait son origine d’une fuite du laboratoire de Wuhan en Chine. Ce mercredi 26 mai, la diplomatie chinoise a déploré la récente publication du quotidien américain The Wall Street Journal qui est revenu sur ce sujet. « Certains aux Etats-Unis diffusent des théories complotistes et de la désinformation, telle que l’hypothèse d’une fuite de laboratoire », a déploré un porte-parole de la diplomatie chinoise Zhao Lijian.

« Si les Etats-Unis veulent vraiment être transparents, alors ils devraient, comme la Chine, inviter les experts de l’OMS pour enquêter sur la base militaire de Fort Detrick, ainsi que dans tous leurs laboratoires biologiques dans le monde », a-t-il poursuivi lors de la sortie médiatique qu’il a effectuée pour remettre en cause la publication du média américain. La thèse selon laquelle le Covid-19 aurait trouvé sa source d’une fuite du laboratoire de Wuhan en Chine avait été défendue par l’administration Trump. Le média américain l’a ramené sur le tapis dans sa publication du dimanche dernier.

La publication du WSJ

Le journal s’est notamment attardé sur des informations selon lesquelles, trois chercheurs du laboratoire chinois auraient été hospitalisés avec des symptômes similaires au Covid-19. « Trois chercheurs de l’Institut chinois de virologie de Wuhan sont tombés suffisamment malades en novembre 2019 pour se faire soigner à l’hôpital, selon un rapport des services de renseignement américains non divulgué auparavant qui pourrait ajouter du poids aux appels croissants pour une enquête plus complète sur la possibilité que le virus covid-19 s’est échappé du laboratoire. », avait laissé lire le média américain The Wall Street Journal.