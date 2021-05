Ce mercredi, l’Autorité fédérale helvétique de surveillance des marchés financiers, FINMA, annonçait que ‘’Diem’’ anciennement ‘’Libra’’, le projet de monnaie numérique soutenu par Facebook, retirait sa demande d’autorisation en tant que système de paiement en Suisse. L’Association Diem, l’organisation associative indépendante, responsable de la gouvernance du réseau Diem et du développement du projet Diem, prévoit de dérouler désormais ses activités depuis les États-Unis.

Le projet ‘’Diem’’ quitte la Suisse pour Washington

Selon la FINMA, l’Association Diem avait fait savoir dans sa demande de retrait que si elle désirait se relocaliser aux USA , c’est dans un premier temps pour lancer le système depuis là-bas car le projet se concentrera initialement sur les États-Unis comme marché cible, et parce le Diem serait désormais basé sur la devise américaine, le dollar US. « Parce qu’au départ, les États-Unis sont un marché cible important pour le projet et parce qu’il est désormais uniquement basé sur un ‘’stable coin’’ lié au dollar américain, le groupe Diem prévoit de lancer le système de paiement depuis les États-Unis» publiait en substance l’autorité suisse de régulation.

L’Association Diem a donc déclaré qu’elle prévoyait de déplacer son quartier général opérationnel de Genève à Washington D.C., où son unité américaine est basée. Le Projet Diem initié par Facebook avait initialement proposé une monnaie universelle liée à un panier de principales devises et de la dette publique. Mais après de nombreuses oppositions réglementaires, le groupe s’est ensuite concentré sur de multiples « monnaies stables » soutenues individuellement par différentes devises.

Ainsi donc, Diem prévoit d’émettre uniquement un « stable coin » (monnaie stable) soutenu par le dollar américain, pour l’instant et ce « stable coin » sera appelé ‘’Diem USD’’. Les Stable coins sont surtout conçus pour éviter la volatilité des prix observée dans les cryptomonnaies comme le bitcoin. En outre, contrairement au bitcoin, qui utilise un système de grand livre public et n’est contrôlé par aucune autorité unique, la technologie de ‘’Diem USD’’ ne sera ouverte à quelques participants, dont Facebook et d’autres membres de l’Association Diem.