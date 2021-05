Le richissime homme d’affaires américain Elon Musk a une fois encore impacté la première cryptomonnaie, le bitcoin. Il aura fallu juste la publication d’un mot sur le réseau social de l’oiseau bleu ce dimanche 16 mai pour que la valeur de cette monnaie électronique dégringole. Une autre publication quelques heures plus tard aura également suffi pour remonter la pente. En effet tout est parti d’une publication faite par un internaute sur la première cryptomonnaie.

« Les Bitcoiners vont se gifler le trimestre prochain quand ils découvriront que Tesla a jeté le reste de leurs avoirs #bitcoin. Avec la quantité de haine que @elonmusk suscite, je ne le blâme pas », indiquait la publication. En réponse à cette publication sur le réseau social de l’oiseau bleu, le patron de Tesla laisse simplement lire : «En effet». Il n’en fallait pas plus pour faire tomber le bitcoin en dessous de 43000 dollars quelques heures plus tard. Elon Musk a essayé de corriger la situation un peu plus tard en essayant de faire des clarifications toujours sur le réseau social de l’oiseau bleu.

« Pour clarifier les spéculations, Tesla n’a vendu aucun bitcoin. », laisse-t-il lire. Juste après la publication, la valeur numérique de la monnaie électronique a connu un bond d’environ 3,7%. Rappelons que les dernières semaines n’ont pas été très florissantes pour les amateurs du bitcoin. Après l’annonce d’Elon Musk relative l’impossibilité d’acheter ses voitures avec cette monnaie virtuelle, le cours du bitcoin, a connu une baisse de 10% il y a quelques jours.