Le Bitcoin réalise une performance inédite

Le Bitcoin, au plus haut ! En effet, la reine des cryptomonnaies a dépassé, hier, sa valeur la plus haute jamais atteinte. Une barre symbolique de franchie, notamment pour toutes les personnes qui ont investi dedans, au cours des derniers mois des dernières années. Mais qu’en tirer, qu’en conclure ?

Ce 5 mars 2024 restera à jamais dans la tête des investisseurs de cryptomonnaies. En effet, le $BTC (ticker pour Bitcoin) a franchi le seuil des 69.000 dollars l’unité, à 69.147,34 dollars environ, dépassant ainsi assez largement son précédent record. Établi en 2021, ce dernier était de 68.800 dollars. Une hausse fulgurante, alors que le Bitcoin s’échangeait encore à 20.000 dollars environ, en février 2023.

Le Bitcoin dépasse son précédent record de valeur

Mais pourquoi ? Comment en est-on arrivé là ? Premièrement, le halving. Cette période, qui survient tous les 4 ans, marque le doublement de la difficulté à miner du BTC. Concrètement, les “mineurs” (ceux qui créent du Bitcoin) en génèrent deux fois moins, du jour au lendemain, ce qui suppose une diminution de l’offre en circulation, pour une demande toujours aussi importante.

Le second point, c’est l’institutionnalisation du Bitcoin. En effet, le BTC dispose désormais de ses propres ETF. Ainsi, les investisseurs “classiques” peuvent aujourd’hui se positionner sur des ETF BTC auprès de grands gestionnaires comme BlackRock, pour pouvoir acheter du Bitcoin. Cela a entraîné une hausse assez exceptionnelle de la demande et des investissements.

Quelle suite pour le Bitcoin ?

Reste désormais à savoir ce qu’il adviendra de la suite. Pour beaucoup, nous n’en sommes qu’au début du “bull market”, la période faste ou les cryptomonnaies gagnent énormément en valeur. De fait, le prix pourrait exploser et continuer vers des sommets. Certains parlent de 100.000 dollars, si ce n’est plus encore. Pour d’autres, le Bitcoin pourrait ralentir et laisser sa place aux “alts”, les autres crypto-actifs du marché.