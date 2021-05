Le déroutage d’un vol de la compagnie aérienne RyanAir par les autorités biélorusses ainsi que l’arrestation de l’opposant Roman Potrassevitch et de sa compagne, n’ont pas fini de faire réagir les occidentaux. En effet, suite à ce qu’elle considère comme une violation des droits de l’homme, la Maison Blanche a annoncé préparer en coordination avec l’union Européenne des sanctions contre la Biélorussie.

D’autres mesures économiques en préparation contre la Biélorusssie

Le vendredi 28 mai 2021, la porte-parole de la Maison Blanche, Jen Psaki a indiqué que les USA préparent avec l’Union européenne « une liste de sanctions à l’encontre de membres-clés du régime d’Alexandre Loukachenko associés aux violations actuelles des droits humains et à la corruption, la falsification des élections de 2020 et aux événements du 23 mai ». Par ailleurs, le gouvernement de Joe Biden compte prendre d’autres mesures économiques contre la Biélorussie. En effet, le département du Trésor américain œuvre pour l’élaboration de mesures punitives contre certains éléments « du régime de Loukachenko et son réseau de soutien ».

Notons que le déroutage de l’avion par les autorités biélorusses a fortement irrité les Etats-Unis. Au cours de son intervention, Jen Psaki l’a qualifié d’« un affront direct aux normes internationales », tout en exigeant « une enquête internationale crédible » sur la situation.