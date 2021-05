Un syndicat écossais de premier plan qui s’est plaint dimanche, a critiqué l’Organisation Trump pour avoir reçu jusqu’à 800 000 dollars de subventions du gouvernement britannique pour ses deux clubs de golf écossais afin de protéger les emplois pendant la crise sanitaire. Mais il s’est fait que la société ait licencié « des dizaines » de travailleurs. Les responsables syndicaux ont qualifié la collecte de fonds de « scandale » et demandent une enquête gouvernementale.

La SLC Turnberry Ltd de Trump a reçu jusqu’à 700.000 de dollars de fonds publics, tandis que son complexe de Balmedie, dans l’Aberdeenshire, a été payé jusqu’à 100.000 dollars en seulement deux mois, selon des documents gouvernementaux, a rapporté le Scottish Sun. Certains autres complexes de golf en ont recueilli autant, voire plus selon le syndicat. Cependant, le Syndicat national des travailleurs des chemins de fer, des transports maritimes et des transports s’est plaint à The Scotsman que l’Organisation Trump aspirait les fonds publics tout en réduisant le personnel en détournant un programme spécialement conçu pour sauvegarder des emplois.

Une enquête approfondie

Le syndicat a déclaré que 66 travailleurs avaient été licenciés à Turnberry dans l’Ayrshire depuis le printemps dernier. Certains ont été réembauchés mais avec une réduction de salaire, selon le syndicat. « Il est clair pour nous, qu’à tout le moins, les principes du programme de maintien de l’emploi semblent avoir été enfreints par l’organisation Trump, et cela devrait maintenant faire l’objet d’une enquête approfondie » par le département des douanes et des recettes, a déclaré le secrétaire général du RMT, Mick Cash. « C’est un scandale, » a-t-il ajouté

Lorsque Trump avait demandé à l’Irlande et à l’Écosse de lui permettre de développer des complexes de golf dans les deux pays, il avait promis que les opérations généreraient des recettes fiscales importantes. Mais il semble que l’Organisation Trump n’ait payé un sou d’impôts dans aucune des stations en raison de pertes régulièrement signalés.

Un fait assez grave

En 2017, Turnberry a obtenu un allégement fiscal de 147 000 $. La station a ensuite été exclue du programme destiné à donner une pause aux entreprises en difficulté, a rapporté le Sunday Herald. « C’est déjà assez grave qu’il ait une présence commerciale en Écosse », avait déclaré au journal Patrick Harvie, un membre du parlement écossais du Parti vert, après que la décision ait été prise. « C’est énervant d’apprendre que les deniers publics lui donnent un coup de main, » a affirmé le parlementaire.