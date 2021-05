Aux Etats-Unis d’Amérique, la présidence a changé de main en Janvier dernier après 4 années passées sous la gestion de l’administration Trump. En effet, à la suite des élections présidentielles qui se sont tenues en 2020 qui ont consacré la victoire du démocrate Joe Biden face au Président sortant Donald Trump qui se présentait pour un deuxième mandat, la politique américaine a pris une autre direction.

Il faut dire que la situation était très tendue pendant les derniers jours du 45è Président américain à la Maison-Blanche. A la suite des résultats et même avant son départ de la Maison-Blanche, les déboires du magnat de l’immobilier ont commencé. Il a d’abord été banni par de nombreuses plateformes de réseaux sociaux et un procès en destitution a eu lieu après le vote des élus qui ont approuvé la procédure. Acquitté au terme de la procédure, l’ex-Président n’est pas totalement éloigné des ennuis judiciaires.

De nombreuses procédures en cours pourraient bien inquiéter l’ex-Président Trump. Hier mardi, un grand jury spécial s’est réuni sous la houlette du procureur du district de Manhattan, à New York, pour étudier la preuve dans le cadre d’une enquête criminelle sur le 45è Président américain. Après l’annonce de l’information, le principal intéressé a réagi et dénoncé la poursuite «de la plus grande chasse aux sorcières de l’histoire américaine». «Aucun autre président de l’histoire n’a eu à supporter ce que j’ai dû, et en plus de tout cela, j’ai fait un excellent travail pour notre pays, qu’il s’agisse des impôts, des règlements, de nos militaires, des anciens combattants, de la Force spatiale, de nos frontières, la création rapide d’un grand vaccin (considéré comme un miracle!), Et la protection du deuxième amendement », aurait affirmé l’ex-Président.