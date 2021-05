Il y a quelques jours, concernant la crise dans la Bande de Gaza, le président Biden au cours d’entretiens téléphoniques a dit son soutien à Netanyahou et au «peuple d’Israël» , déclarant que c’était leur droit de se défendre en cas d’attaque. Cependant des réactions dans l’opinion publique américaine avaient montré une certaine désapprobation de la riposte de Tel-Aviv la jugeant « disproportionnée ». Ce Lundi, donc, dans un autre entretien téléphonique avec Netanyahou, le troisième depuis le début de la crise, Joe Biden changeait quelque peu de ton.

Joe Biden milite pour un cessez-le-feu…

Le président américain Joe Biden s’est entretenu lundi par téléphone avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, lors de leur troisième conversation depuis que les violences ont éclaté à Gaza. Dans la conversation, le président américain aurait demandé, selon le compte rendu de la Maison-Blanche, à son interlocuteur israélien de « rechercher un cessez-le-feu ».

Biden a fermement défendu le droit d’Israël à se défendre, mais l’opinion publique a été troublée par la perte de vies civiles de palestiniens et d’Israéliens lors des frappes de Tsahal sur la bande de Gaza. Les chiffres officiels faisaient état de plusieurs dizaines de femmes et d’enfants tués en plus de bureaux de presse détruits. Du coup, parce qu’en partie, elle a retourné une certaine opinion publique contre Israël aux États-Unis, l’administration Biden a jugé préférable de reconsidérer la frappe sur le bâtiment comme une erreur stratégique majeure.

Le président Biden, selon la presse américaine, est confronté à une pression croissante de la part des législateurs de son propre parti démocrate pour jouer “un rôle plus vocal“. Aussi au cours de sa conversation téléphonique avec le premier ministre israélien, ce lundi, Joe Biden a-t-il selon la Maison-Blanche, « encouragé Israël à tout mettre en œuvre pour assurer la protection des civils innocents. (…) a exprimé son soutien à un cessez-le-feu et a discuté de l’engagement des États-Unis avec l’Égypte et d’autres partenaires à travailler à cette fin ».