L’artiste plasticien béninois Romuald Hazoumè participe dès le 19 mai prochain à une exposition dans la ville française de Nantes. Il présentera au public, une vingtaine de pièces de sa collection. Celles-ci seront exposées dans le château des ducs de Bretagne et dans les salles du Musée d’Histoire de Nantes. Les œuvres du béninois installées au sein du parcours permanent du musée, ont pour but de proposer un regard nouveau sur les collections liées à la colonisation, l’esclavage et le rôle du port de Nantes (premier port négrier français avant l’abolition) .

« Porter un regard neuf sur nos collections en décolonisant notre pensée »

Les œuvres de Romuald Hazoumè sont conçues spécialement pour dialoguer avec celle du Musée. L’objectif de l’exposition est de « porter un regard neuf sur nos collections en décolonisant notre pensée » a expliqué la commissaire de l’exposition Krystel Gualdé qui est en même temps, la directrice scientifique du musée.

Interrogé par la presse française à propos de cette opposition, l’artiste béninois a déclaré que son devoir en tant qu’artiste est de dire aux siens (les africains) « qu’il faut prendre notre part de responsabilité dans l’histoire de l’esclavage pour faire notre résilience et régler les problèmes d’aujourd’hui ». Pour lui, les africains sont aussi responsables de la traite négrière. « Il faut arrêter de dire que les Occidentaux sont les seuls responsables, car pour qu’il y ait des acheteurs d’esclaves, il fallait des vendeurs » explique t-il.