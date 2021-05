L’ambassadeur australien en Chine s’est vu refuser l’entrée au procès d’un compatriote organisé du côté de Pékin. En effet, Yang Hengjun est accusé par l’exécutif chinois d’avoir participé à des occupations d’espionnage. Un procès qui a lieu alors que les relations entre les deux pays sont au plus mal.

En effet, Graham Fletcher, l’ambassadeur australien en Chine souhaitait participer au procès de son compatriote. Pour des journalistes groupés à l’entrée du tribunal, ce dernier a confirmé que les raisons invoquées étaient d’une part, la pandémie de covid-19 et d’autre part, l’aspect ultra-sécuritaire de ce procès. De quoi particulièrement agacer le diplomate, qui n’a pas manqué de pointer le manque de transparence des autorités chinoises.

L’ambassadeur australien, interdit d’entrée à un procès

Seule certitude, Yang risque 10 ans de prison, voire plus si les charges venaient à évoluer en mise en danger de la sécurité nationale. Australien d’origine, Yang est né en Chine mais vivait du côté de New York. La propre femme du prévenu, Yuan Xiaoliang, n’a pas non plus été autorisée à le rencontrer. Elle n’a pas pu le voir depuis le mois de janvier 2019, date de son arrestation.

Un verdict attendu dans les jours à venir

De son côté, le prévenu a réussi à discuter avec certains de ses proches. S’il a confirmé que son état s’était détérioré depuis quelques semaines, il a toutefois tenu à se montrer rassurant, expliquant qu’il n’avait absolument pas peur de ce qui l’attendait. Le verdict concernant sa sentence pourrait être rendu ce jeudi ou dans les jours à venir.