Il y a certaines déclarations que le régime communiste chinois et la population du pays n’apprécient pas du tout. C’est le cas de ce qui touche de près ou de loin au dossier de Taiwan. La Chine considère le territoire comme un province, mais les autorités de Taïwan souhaitent obtenir un statut de pays. Le parti communiste menace même de recourir à la force si les autorités de Taïwan proclamaient une indépendance de l’île.

L’acteur de la série cinématographique «Fast and Furious 9» l’aura appris à ses dépens. En promotion sur l’île de Taiwan, l’ancien célèbre catcheur devenu acteur s’est laissé aller à un commentaire risqué en parlant de l’île comme un pays. Une affirmation qui a provoqué un véritable tollé en Chine. Protestation dont se seraient bien passés les promoteurs et producteurs du film.

Ces derniers ont dû passer un message clair à leur acteur qui a décidé de présenter publiquement ses excuses au peuple chinois : «J’ai donné beaucoup, beaucoup d’interviews pour Fast and Furious 9 et j’ai fait une erreur durant une interview. Je dois dire, et c’est très, très important, que j’aime et respecte la Chine et le peuple chinois. Je suis vraiment, vraiment désolé pour mon erreur. Je m’excuse» a plaidé la star. Pour rappel, le box-office chinois est le plus important au monde, et pour un démarrage, le film a déjà récolté plus de 100 millions de dollars en un week-end. Un pactole qui vaut bien des excuses publiques.