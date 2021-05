Le célèbre boxeur américain Floyd Mayweather s’est récemment exprimé sur sa richesse. Dans une interview accordée à un média américain, il a fait savoir qu’il faisait des investissements pour avoir l’argent qu’il dispose aujourd’hui. Parmi ces derniers, il a révélé avoir investi dans l’immobilier. Le boxeur a déclaré avoir neuf gratte-ciel à New-York.

« L’un des meilleurs investissements que j’ai fait a été l’immobilier »

« Vous savez que je possède tellement de bâtiments différents, mes chiffres exacts à New York, je possède neuf gratte-ciel à New York. » a-t-il fait savoir. « L’un des meilleurs investissements que j’ai fait a été l’immobilier à New York, quand vous me voyez utiliser les voitures, vous voyez le flashy. Il y a beaucoup de choses qui viennent avec ça, beaucoup de mouvements intelligents qui arrivent dans les coulisses » a-t-il déclaré. Il a par ailleurs confié avoir investi dans un grand projet immobilier à New York, One Vanderbilt.

Il dispose de plusieurs clubs et commerces

C’était en 2019 qu’il avait lancé ce projet avec ses amis. « J’ai investi, vous pouvez chercher sur Google Vanderbilt et Mayweather, je fais partie de ce projet, c’est le plus haut bâtiment de New York » a-t-il ajouté. Notons que Floyd Mayweather est connu pour son style tape à l’œil. Il dispose également de plusieurs clubs et commerces dans la ville de New York. Tout cela semble justifier pourquoi il a plusieurs voitures exotiques.