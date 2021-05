Un père s’est récemment pris à plusieurs individus qui ont harcelé sexuellement sa fille. Pour cela, il a fait usage d’une arme de poing, un 9mm. Les faits se sont déroulés dans la soirée d’hier lundi 03 mai 2021, dans le centre-ville de Nanterre, situé dans le département des Hauts-de-Seine. Selon les informations du média français, Actu17, les coups de feu n’ont fait aucune victime.

Ils ont menacé d’abuser d’elle si elle ne cédait pas

C’était aux environs de 18h45 que la victime, une jeune fille, allait chez elle quand cinq hommes lui ont barré la route. Leurs intentions étaient claires, puisqu’ils se sont mis à la harceler sexuellement. Par ailleurs, ils ont menacé d’abuser d’elle si elle ne cédait pas. Cependant, vu qu’elle ne s’est pas laissé faire, ils l’ont maltraité physiquement. De retour chez elle sous le choc, elle a raconté ce qui s’est passé à son père qui est allé sur le champ, voir les agresseurs de sa fille, afin d’avoir des explications. Mais, ces derniers l’ont menacé à son tour.

Le père de la jeune fille a été arrêté

Tout furieux, il est retourné chez lui pour prendre son arme à feu. C’est à deux reprises qu’il a tiré sur le véhicule dans lequel les jeunes étaient. Les forces de l’ordre qui avaient été contactées, sont arrivées sur les lieux et ont arrêté le père de la jeune fille pour tentative d’homicide. Il a par la suite été placé en garde à vue. Les cinq hommes ont également été arrêtés et placés en garde à vue pour violences volontaires en réunion et harcèlement sexuel.