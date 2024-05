Manifestants de la Cstb arrêtés : Me Baparapé fait le point de la situation

Me Aboubakar Baparape. Photo : capture écran E-Télé

L’actualité relative à l’arrestation des manifestants qui se rendaient à la marche organisée par la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (Cstb) continue de défrayer la chronique. Joint au téléphone par la rédaction de votre journal ce matin, Me Aboubakar Baparapé, avocat des manifestants, a fait savoir que tard dans la nuit, 20 personnes ont été libérées sur les 72 qui avaient été interpellées. Les 52 autres seront présentées au Procureur de la République dans la journée de ce jeudi 2 mai pour « attroupement ».

Toujours selon les précisions apportées par l’avocat sur ce dossier, les personnes libérées avaient apporté la preuve de leur appartenance à une entreprise. Les personnes retenues sont des artisans qui allaient manifester pacifiquement aux côtés des travailleurs. « Il y avait des étudiants, des pêcheurs et autres. Ils sont poursuivis pour attroupement alors qu’ils ont été pris dans deux bus et conduits au commissariat », a expliqué le conseil des personnes incriminées. « Est-ce que le 1ᵉʳ mai est seulement pour les travailleurs ? Les artisans ne sont-ils pas des travailleurs ? Les chômeurs ne sont-ils pas appelés à travailler ? Si les conditions de travail ne sont pas favorables, le jour où ils viendront, ils devront subir aussi », a poursuivi Me Aboubakar Baparapé.

Rappelons que, la nouvelle relative à la mise aux arrêts des manifestants a été apportée ce 1ᵉʳ mai par un communiqué du secrétaire général de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (Cstb). ‹‹ Dans sa furie répressive, le pouvoir, sous la conduite du DGPR, Soumaïla Yaya en personne, a procédé à l’arraisonnement de véhicules et à l’arrestation de 72 personnes enlevées et déportées à la police judiciaire de Agblangandan››, avait fait savoir Nagnini Kassa Mampo dans un communiqué.