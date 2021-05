L’un des principaux chefs de file de la théorie du complot concernant le coronavirus en France et antivaccin, Serge Rader, est mort. C’est sa famille qui a donné la triste nouvelle. Cependant, contrairement à plusieurs informations sur la toile, il a succombé à une crise cardiaque et non à la covid-19. Son décès a eu lieu le 22 mai dernier en Guadeloupe.

« Il a fait un arrêt cardiaque, affaibli par cette infection »

Serge Rader avait été admis en réanimation. Après avoir été guéri, des complications ont eu par la suite lieu et lui ont couté la vie. D’après ses proches, « il a fait une semaine de coma, puis il est resté un peu plus longtemps car il avait attrapé une infection nosocomiale. Il est sorti guéri. Mais trois jours après, il a fait un arrêt cardiaque, affaibli par cette infection ». Toujours selon la famille du défunt, le 11 avril 2021, il s’était rendu à Saint-Martin, afin d’effectuer un bref remplacement dans une officine. Cependant, les choses se sont compliquées sur place.

Il a été admis en réanimation et intubé en Guadeloupe

Sur les lieux, il a montré plusieurs symptômes de la covid-19. Pour visiblement bénéficier de meilleurs soins, il a été transféré d’urgence par hélicoptère, vers un hôpital de la Guadeloupe. C’est là qu’il a été admis en réanimation et intubé. Pour rappel, Serge Rader est connu pour ses prises de position contre la vaccination pour combattre le coronavirus. Aussi, était-il un défenseur des traitements notamment à base d’hydroxychloroquine. De son vivant, il avait estimé que les vaccins contre le coronavirus étaient responsables d’une vague de décès en France.