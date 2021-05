Plusieurs décennies après les traitements infligés aux populations des Hereros et Namas en Namibie, l’Allemagne a pour la première fois reconnu avoir commis «un génocide». Par le canal d’un communiqué, le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas est revenu sur les faits et a évoqué l’accord qu’il y a eu entre son pays la Namibie après plusieurs années de discussions sur ces faits qui ont été commis lors de la période coloniale entre 1884 et 1915.

1 milliard d’euros d’aides au développement

«Nous qualifierons maintenant officiellement ces événements pour ce qu’ils sont du point de vue d’aujourd’hui: un génocide», a-t-il laissé lire dans son communiqué. Ce fut également l’occasion pour l’Allemagne d’annoncer le versement à la Namibie d’une aide financière d’1 milliard d’euros (1,09 milliard de francs) d’aides au développement. L’officiel allemand a tenu tout de même à préciser qu’il ne s’agit pas de dédommagement sur une base juridique.

La démarche allemande n’ouvre la voie à aucune «demande légale d’indemnisation». Le montant annoncé par le chef de la diplomatie allemande sera versée sur une période de 30 ans. «On ne peut pas tirer un trait sur le passé. La reconnaissance de la faute et la demande de pardon sont toutefois un pas important pour surmonter le passé et construire ensemble l’avenir», a poursuivi le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas dans son communiqué.

Plus de 70 000 personnes massacrées

Rappelons que durant la période coloniale et plus précisément entre 1904 et 1908, au moins 60 000 Hereros et environ 10 000 Namas ont perdu la vie. Ils avaient subi des massacres de masse. D’autres ont été exilés dans le désert où plusieurs femmes et enfants sont morts de soif.