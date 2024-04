Cherté de la vie au Bénin : La marche pacifique toujours maintenue

Une séance de travail a réuni le ministre d’État, chargé du développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, Abdoulaye Bio Tchané, d’autres membres du gouvernement et les organisateurs de la marche pacifique de protestation contre la cherté de la vie au Bénin prévue pour le 27 avril 2024. C’était le mercredi 24 avril 2024 au ministère du développement. Après les échanges et malgré toutes les explications, la marche du 27 avril reste maintenue jusqu’à nouvel ordre.

Sur invitation du ministère d’État, chargé du développement et de la Coordination de l’action gouvernementale, les organisateurs de la marche pacifique de protestation contre la cherté de la vie ont été reçus par le gouvernement représenté par Abdoulaye Bio Tchané, Adidjathou Mathys, ministre du Travail et de la Fonction Publique ; Alimatou Shadiya Assouman, ministre de l’Industrie et du Commerce et Yvon Détchénou, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation. Du côté des organisateurs de la marche présents à cette rencontre on remarque les Secrétaires généraux de la Cgtb Moudassirou Bachabi, de l’Unstb Apollinaire Afféwé, secrétaire général de l’Unstb, 1er Secrétaire général adjoint de la Csa-Bénin et Machioud Batoko, 2ème Secrétaire général adjoint de la Cosi-Bénin.

Les échanges ont porté sur le mouvement populaire prévu le 27 avril prochain pour manifester contre la cherté des produits de grande consommation au Bénin. Le ministre d’État, après les salutations d’usage, a fait observer que le gouvernement n’est pas resté insensible à la cherté de la vie depuis 2016. Il a, en effet, organisé une tournée nationale en 2022 pour sensibiliser les populations sur les efforts du gouvernement. À la suite de cette tournée gouvernementale, des mesures ont été prises en faveur des travailleurs notamment des agents de l’État en 2022 et des AME en 2024.

Le ministre d’État a précisé qu’en invitant les organisateurs à cette séance, le gouvernement n’a aucune intention d’empêcher la marche pacifique du 27 avril 2024. Il a juste voulu partager avec eux les efforts du gouvernement sur les motifs de la marche. Abdoulaye Bio Tchané a aussi annoncé à l‘occasion que la commission nationale de concertation, de consultation et de négociations collectives gouvernement et centrales et confédérations syndicales sera convoquée dans les jours à venir pour aborder les points de revendication objets de la marche du 27 avril.

Prenant la parole, le Secrétaire général de la Cgtb a fait remarquer que le gouvernement et les représentants des travailleurs sont en phase, en ce qui concerne l’effectivité de la cherté de la vie. Il a pris acte de la disponibilité du gouvernement à ouvrir le dialogue pour aborder les points de revendication, objets de la marche. Il a conclu en suggérant au gouvernement la coproduction des solutions aux problèmes. Le Secrétaire général de L’Unstb, a quant à lui fustigé l’inflation exagérée des prix des produits locaux tels que le maïs, le gari, le haricot, le piment.

Après ses interventions, Abdoulaye Bio Tchané a rassuré les organisateurs de la marche de la volonté constante du gouvernement d’améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs en particulier, et du peuple béninois en général. Seulement, le Béninois lambda ne sent pas encore ses efforts et c’est une des raisons du maintien de la marche de protestation contre la cherté de la vie le 27 avril prochain.