Au Sénégal, les responsables de l’église catholique ont une fois encore réaffirmé leur opposition au phénomène de l’homosexualité. Profitant de la clôture de la deuxième session ordinaire annuelle de l’épiscopat sénégalais, le clergé a clairement donné son opinion sur ce sujet qui défraie la chronique dans le pays. Au nom de l’Église catholique sénégalaise, Mgr Benjamin Ndiaye, archevêque de Dakar a fait savoir que l’homosexualité est une pratique contraire aux recommandations bibliques.

“Soyez féconds, remplissez la Terre…”

« Les évêques réitèrent leur déclaration de Thiès faite en novembre 2019 pour rejeter l’homosexualité et la pédophilie qui sont contraires à nos valeurs. La position de l’Église sur l’homosexualité se base sur la révélation ; si vous lisez la Bible, à l’origine, Dieu créa l’homme et la femme et leur dit : soyez féconds, remplissez la Terre », a déclaré le prélat.

L’archevêque de Dakar estime que « rien, ni aucune pression, de quelque nature qu’elle puisse être, ne peut les dévier de cette orientation ». « Le fait que Dieu créa l’homme et la femme, dans son but à Lui, c’est pour que l’homme puisse, en union avec la femme, donner des enfants », a-t-il ajouté dans un contexte où le sujet a fait objet de beaucoup de discussions dans le pays.

Des mouvements contre l’homosexualité dans le pays

Rappelons que quelques jours avant la déclaration des évêques, un collectif de la société civile, « And Samm Jikko Yi » a organisé une manifestation contre l’homosexualité. Nombreux ont été les autorités morales de ce pays à appeler au vote d’une « loi criminalisant l’homosexualité ». Notons tout de même que dans certains pays européens tels que l’Allemagne, plusieurs prêtres se sont rebellés contre la position de l’église en bénissant des couples homosexuels.