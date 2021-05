Un partenariat a récemment été signé entre le géant américain de la technologie, Google et la société spécialisée dans l’astronautique et le vol spatial SpaceX, pour la fourniture d’une connexion internet rapide aux organisations publiques. L’annonce a été faite ce jeudi 13 mai 2021, par la compagnie du milliardaire Elon Musk.

Des satellites intégrés au centre de données de Google

Elle a précisé que le but de ce partenariat est de fournir des services d’informatiques à distance ainsi que de l’internet haut-débit à ses clients qui sont des entreprises et organisations du secteur public à travers le monde. Pour arriver à ces fins, les clauses de l’accord ont souligné le processus de fonctionnement de ce partenariat. Elles stipulent en effet que les stations au sol des satellites Starlink appartenant à SpaceX seront intégrés au centre de données de Google. SpaceX s’est réjoui de ce partenariat avec Google, via un communiqué de sa présidente et directrice d’exploitation, Gwynne Shotwell. « Combiner le haut-débit et la faible latence de Starlink aux infrastructures et aux ressources de Google va offrir aux organisations du monde entier la connexion sécurisée et rapide qu’elles attendent » a-t-elle indiqué.

Une bonne communication au sein des organisations utilisant ce réseau

La satisfaction est également partagée du côté de Google, qui a souligné que ce partenariat assurera une communication fiable au sein des organisations qui utilisent ce réseau. D’après Ürz Holzle, vice-président en charge de l’infrastructure chez Google Cloud, l’accès à internet sera « fluide, sécurisé et rapide aux applications et aux services dont elles (les organisations) ont besoin pour maintenir à flot leurs équipes ».