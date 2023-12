Les dangers des boissons énergisantes, ce qu’il faut éviter

Les boissons énergisantes, populaires dans le monde entier pour leur promesse d’un regain d’énergie rapide, sont souvent utilisées dans divers contextes, pas seulement pour combattre le marasme hivernal dans les pays connaissant de courtes journées en hiver. Cependant, les spécialistes en santé mettent en garde contre les risques associés à leur consommation excessive.

Ces boissons sont généralement riches en caféine et autres stimulants. Leur consommation excessive peut entraîner des troubles du sommeil, de l’anxiété, des palpitations cardiaques, de l’hypertension artérielle et d’autres problèmes de santé. Des cas graves, y compris des arrêts cardiaques suite à une consommation excessive, ont été signalés dans diverses régions, soulignant les risques cardiaques universels.

Publicité

Les recommandations

L’American Heart Association recommande de limiter la caféine à environ 400 à 600 mg par jour pour les adultes et à 100 mg pour les adolescents, quelle que soit leur localisation géographique. La teneur élevée en sucre et en caféine de ces boissons peut perturber les habitudes de sommeil et est particulièrement préoccupante pour les adolescents et les jeunes adultes, dont les corps sont encore en développement.

Les jeunes, attirés par les emballages colorés et les saveurs sucrées, pourraient être plus vulnérables aux effets négatifs, tels que les symptômes cardiovasculaires et neurovasculaires. La combinaison des boissons énergisantes avec l’alcool est une pratique dangereuse répandue dans de nombreuses cultures, pouvant masquer les effets de l’ivresse et conduire à une consommation excessive.

Prudence même en cas de consommation modérée

Les spécialistes soulignent que, bien que la consommation modérée puisse être sans danger pour une personne en bonne santé, la prudence est essentielle. Ils conseillent de privilégier des méthodes plus saines pour rester énergique et alerte, telles qu’une alimentation équilibrée et l’exercice régulier, plutôt que de dépendre de ces boissons stimulantes.

Publicité

En résumé, les dangers des boissons énergisantes sont un sujet de préoccupation mondiale, transcendant les variations climatiques et géographiques. Il est crucial de reconnaître les risques pour la santé associés à ces boissons et de chercher des alternatives plus saines pour maintenir un bien-être global.