Le stade Charles de Gaulle de Porto-Novo était au centre de toutes les attentions hier dimanche 23 mai 2021. Patrice Talon y prêtait serment pour un nouveau mandat de 5 ans à la tête du Bénin. L’ex-homme d’affaires a sacrifié à la tradition devant un parterre de personnalités religieuses, politiques et des militants et sympathisants des partis soutenant l’action gouvernementale. L’organisation de la cérémonie d’investiture du numéro 1 béninois a séduit l’ancien député Karim Chabi Sika et le ministre de l’intérieur Sacca Lafia.

« Le cérémonial n’est pas ce qu’on connaissait. Il y a eu quelques innovations c’est normal….C’est la mise en œuvre de la Révision de la Constitution qui a fait changer le cérémonial qui ma foi me paraît beaucoup plus agréable, plus vivant, sympathique » a apprécié Karim Chabi Sika. Sacca Lafia pense également que tout a été « très bien organisé ». « Tout a été exécuté au chronomètre. C’est la preuve que beaucoup de choses ont changé dans notre pays. La cérémonie était bien organisée, bien exécutée avec tout ce qu’il faut comme protocole » a-t-il déclaré.

” Ce n’est pas la victoire d’un Bénin contre un autre “

C’est un jour tout simplement « exceptionnel » renchérit Aké Natondé. Il invite par ailleurs ses compatriotes à se « mettre au travail pour développer le pays » parce que les élections sont désormais du passé. Claudine Prudencio, la présidente de l’UDBN a quant à elle, appelé à l’union parce que la « victoire de l’élection présidentielle n’est pas la victoire d’un Bénin contre un autre, d’une idéologie contre une autre, mais la victoire du Bénin qui se veut prospère ».