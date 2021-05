Le message de l’épouse du premier-ministre canadien à l’occasion de la célébration de leurs noces de saphir n’est pas passé inaperçu sur le réseau social de Mark Zuckerberg. En effet, si la publication a eu plus de 23 mille « Like », près de 3 mille commentaires ont été enregistrés avec près de 500 partages. Sophie Grégoire Trudeau a notamment rappelé dans son message combien elle aime son époux. Elle rappelle que le couple est ensemble depuis 18 ans même si le mariage n’a eu lieu qu’il y a 16 ans.

« Oh mon “Just” comme je t’appelle souvent… cela fait 18 ans qu’on partage nos vies (16 ans mariés aujourd’hui)… quelle aventure! À travers vents et marées, je t’ai aimé, je t’aime et je t’aimerai toujours. Ta Sophie », a-t-elle laissé lire dans sa publication sur Facebook.

La femme a souffert du Covid-19

Rappelons qu’il y a environ un an, le couple avait dû affronter la douloureuse expérience imposée par la pandémie relative au nouveau coronavirus. En effet, l’épouse de Justin Trudeau avait été testé positif au Covid-19. Elle est restée en quarantaine pour une durée indéterminée suite à sa contamination. Son époux par contre n’avait pas été testé positif mais est resté en quarantaine pendant 14 jours.