Il y a quelques jours, la presse nigériane se faisait l’écho de la mort du richissime Kayode Badru lors d’une messe pendant son séjour dans le pays. L’homme, un philantrope basé à Dubaï, était de retour dans son pays pour assister à la remise des diplômes d’une quarantaine de jeunes dont il avait financé la formation. Ce qui devait être une fête s’est transformée en cauchemar pour les proches de l’homme d’affaires.

Les circonstances de sa mort ont choqué les nigérians. Il était dans une église, agenouillé tenant une bougie et entouré d’autres personnes qui en tenaient également. Le pasteur qui devait le bénir a pris la décision de l’asperger d’un parfum préalablement béni. Les flammes environnantes ont provoqué un incendie, et Kayode Badru brûlé vif est mort deux jours plus tard malgré son hospitalisation.

Une situation qui a poussé l’Église céleste du Christ (à laquelle appartient ledit pasteur) à publier un communiqué appelant les responsables d’église à faire attention avec l’usage des parfums et des bougies. Selon certains témoignages relayés par la presse, plusieurs incidents sont arrivés dans le passé dans des conditions similaires sans qu’il y ait une fin aussi tragique.