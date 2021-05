Pour les noirs férus du Japon, Kevin du blog « Le japon en noir et blanc » est plus qu’une icône. Il a drainé de nombreuses personnes à qui il donne des conseils sur sa chaîne youtube mais aussi sur son blog concernant l’immigration et la vie au Japon. Il fait partie d’une vague d’africains-européens séduits par la culture asiatique et qui ont décidé d’y vivre. Pour La Nouvelle Tribune, il revient sur son expérience, mais raconte aussi sa redécouverte de l’Afrique. Un passionné du Japon qui n’exclut désormais pas un retour et du business en Afrique dans la droite ligne de ses afro-descendants vivant en occident qui reviennent sur le continent noir.

LNT : Bonjour, pouvez-vous vous présenter à nos lecteurs ?

Bonjour , je m’appelle Kevin je suis auteur dun blog sur le Japon « Le japon en noir et blanc » et d’une chaine Youtube traitant de la thématique du Japon. Je suis arrivé au Japon en 2015 a la suite d’un échange universitaire dans la prestigieuse université d’Osaka et depuis je suis tombé amoureux du pays et je ne lai jamais quitté. J’essaye de proposer un contenu assez authentique proche de la réalité en montrant les bon côtés du japon mais aussi les mauvais côtés.

Vous êtes franco-ivoirien, qu’est-ce qui vous a poussé à déménager en Asie ?

Ce qui m’a poussé en Asie, c’est le fait que j’ai toujours eu un grand intérêt pour la culture asiatique et en restant en Europe, je sentais que j’allais avoir des difficultés a réaliser mes objectifs donc pour moi vivre a l’étranger était quelque choses d’indispensable pour mon épanouissement personnel. Des que j’ai eu l’opportunité de partir de la France je l’ai saisie.

Vous faites partie d’un nombre croissant d’afro-européens qui ont décidé de faire le grand saut et vivre en Asie, comment gérez-vous le fait d’être devenu un symbole pour ces jeunes ?

Je pense pas être spécial à vrai dire, je pense qu’il y a toujours eu beaucoup d’afro-européens qui s’expatriaient en Asie , la seule difference c’est que de nos jours on a le pouvoir de communiquer et de partager nos experiences a travers les réseaux sociaux alors qu’avant ce n’était pas forcément le cas et les médias occidentaux nous donnaient pas vraiment la chance de nous exprimer à l’écran. Si je peux devenir un symbole pour les jeunes je ne peux être que flatté et je ferai tout pour respecter mon statut en motivant les jeunes a se dépasser et sauter le pas en quittant l’Europe

Vous avez récemment décidé de vous rendre en Côte d’Ivoire avec votre femme japonaise, comment avez-vous tous les deux vécu cette expérience ?

A vrai dire je devais me rendre en cote d’ivoire deja depuis un an afin de faire des repérages pour un futur projet professionnel et rendre visite à la famille mais le coronavirus en a décidé autrement, ensuite j’ai eu la triste nouvelle de perdre mon paternel paix à son âme, une personne avec qui j’avais prévue de lancer de nombreux projets. Me rendre en Côte d’ivoire malgré la crise sanitaire et les circonstances qui entourent ce voyage me fut très bénéfique et très enrichissant pour moi et ma femme. J’ai pu remarquer qu’il y avait énormément d’opportunités en Afrique et que la qualité de vie pour un coup identique au japon pouvait être 20 fois supérieur. Ma femme qui est japonaise a vraiment apprécié son séjour au pays et nous comptons y retourner très rapidement .

Vous avez dit qu’il se pourrait que vous vous y installiez, était-ce du bluff ?

Non, après avoir vécu a l’étranger presque toute ma vie, je pense que faire un bout de vie en Côte d’ivoire la terre mère de ma famille et de mes ancêtres est indispensable a mon développement personnel.

Quels sont vos projets d’avenir ?

J’ai beaucoup de projets et notamment entre le Japon et la Côte d’ivoire mais pour l’instant je préfère ne pas en parler , afin de préserver leur réussite.

Envisagez-vous de transformer votre chaîne qui est en réalité une chaîne de promotion de la vie en Asie, en une chaîne de promotion de la vie en Afrique ?

Oui, totalement je pense avoir faire le tour sur le sujet du Japon, jaime ce pays, mais je pense que l’Afrique a plus besoin de moi, l’Afrique a plus besoin d’être mise en valeur et que les gens arrêtent de penser que l’Afrique nest qu’un continent desert mêlant famine, maladie et guerre civile .

Que pensez-vous de ceux qui disent que l’Afrique est le continent d’avenir ?

Ils ont totalement raison et jai pu le constater de mes yeux c’est pour ca que j’aimerai que les jeunes de la diaspora africaine retournent au pays pour y investir car le destin est entre nos mains

Ce fut un bel échange, un mot pour la fin ?

Rien de plus à ajouter merci beaucoup pour votre interview