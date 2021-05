En Israël la tension est montée d’un cran depuis quelques jours, alors que des échanges de tirs à l’arme lourde avaient eu lieu entre l’armée israélienne et les forces du Hamas dans la bande de Gaza. Une situation qui avait vu le secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, exprimer dans un communiqué sa préoccupation de cette escalade qui ne faisait qu’ajouter « à l’intensification des tensions et de la violence à Jérusalem-Est ». Ce mercredi cependant, l’ancien premier ministre français, Manuel Valls n’a pas hésité via twitter à dire son soutien aux actions d’Israël.

« Mon total soutien à Israël et ma solidarité avec les Israéliens… »

Ce Mercredi, l’ancien député de l’Essonne en France, a tenu via twitter a dire ouvertement son soutien à Israël, après les échanges de bons procédés entre l’armée israéliennes et le Hamas. Pour Manuel Valls, il n’y avait pas à tergiverser, Israël attaqué, c’était « une démocratie » qui était « agressée ». Et selon l’ancien Premier ministre comme d’appeler les autorités israéliennes à mettre tout en œuvre pour rompre une bonne fois pour tout à ce qui pourrait laisser penser à un équilibre des forces entre les deux parties. « Aucune équidistance n’est possible » avait presque martelé Manuel Valls, après avoir dit son « total soutien à Israël » et sa « solidarité avec les Israéliens ».

Selon l’homme politique, sous le coup de l’émotion peut-être, s’était trompé sur l’image sensée appuyer ses déclarations. Valls avait publié une photo, depuis supprimée, d’une frappe de l’armée israélienne, Tsahal, sur la bande de Gaza.

D’ailleurs il y a une heure à peine, le compte officiel de Tsahal publiait : « Notre aviation vient de frapper un bâtiment de 14 étages à Gaza, qui abritait des bureaux de renseignement du Hamas et des infrastructures utilisées pour communiquer des informations militaires. Tsahal a alerté les civils dans le bâtiment et leur ont donné du temps pour évacuer » avec en dessous une vue aérienne du bâtiment avant sa destruction dans la bande de gaza.

Le Hamas, un groupe militant qui contrôle la bande et est considéré comme une organisation terroriste par Israël et les États-Unis, a lancé ces derniers jours, 480 roquettes en Israël depuis la bande de Gaza, ciblant notamment Jérusalem, selon les Forces de défense israéliennes.