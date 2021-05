Dans le clip de sa chanson “Mon Bébé”, l’artiste ivoirienne a mis en scène un mariage entre elle et Momo Wang. On la voit en train d’embrasser l’arrangeur. Le public a tôt fait de croire que la chanteuse et Momo Wang avaient effectivement convolé en justes noces. Vitale aussi n’a pas réagi dans un premier temps aux rumeurs. Ce n’est qu’il y a quelques jours qu’elle a publié un post sur les réseaux sociaux . Un post dans lequel elle semblait dire que c’était un buzz.

« Nous sommes dans un mois sacré dont la repentance et le pardon sont fondamentales alors je profite de ce mois pour annoncer officiellement à mes fans d’ici et d’ailleurs que Momo Wang et Vitale c’était juste pour le projet Mon BEBE. Je voudrais par la suite m’excuser sincèrement auprès de mes fans et toutes autres personnes que cette information pourrait choquer. Cela fait partie de l’industrie musicale qui est le Showbiz. (C’est le Game). Que Dieu vous bénisse » avait-elle écrit. Dans une émission diffusée récemment sur YouTube où on la voit en compagnie du Général Makosso, la chanteuse réaffirme qu’elle ne s’est effectivement pas mariée avec Momo Wang.

“C’est un buzz”

« Je ne suis pas mariée. C’est un buzz. Depuis un moment on a constaté que ce sont les buzz qui boostent les artistes, notamment les artistes du Coupé Décalé. Quand vous prenez mes vidéos, jusqu’en 2019, ça ne marchait pas…. J’ai pas de producteur. J’ai toujours travaillé seule avec mes maigres moyens…Depuis 2020 je joue avec mon mind (ma tête). C’est moi qui ai eu l’idée du buzz » a-t-elle déclaré. En clair, l’objectif était de créer un « petit buzz de mariage autour de cette chanson pour mieux la vendre ». J’étais tout simplement dans le rôle d’une actrice dans la vidéo “Mon Bébé”, explique t-elle par ailleurs.