Ce samedi 15 mai 2021, des milliers de Lituaniens étaient descendus dans les rues de Vilnius pour manifester contre une proposition loi qui vise à autoriser le mariage civil des personnes de même sexe. D’après la police du pays, ils étaient plus de dix mille personnes à prendre part à la manifestation, dénommée la « marche de défense de la famille », pour dire non à l’union civile des couples de même sexe. A l’origine de cette loi, se trouve le député Tomas Vytautas Raskevicius qui est lui-même gay.

Les parlementaires auront normalement à se pencher sur le projet de loi, le mois prochain. Bien que la constitution lituanienne définit le mariage comme une union entre un homme et une femme, le président Gitanas Nauseda a déclaré ce samedi que la reconnaissance par la loi des couples de même sexe devait être conforme la loi fondamentale. Toutefois, pour les manifestants, une telle reconnaissance constituerait une menace pour les valeurs familiales traditionnelles.

Le pays le plus opposé au mariage homosexuel dans l’UE

En 2019, 70% des Lituaniens s’étaient révélés opposés à l’adoption d’une loi qui reconnaîtrait des unions civiles de personnes de même sexe, d’après une enquête Eurobaromètre. Il s’agit de l’une des plus fortes oppositions au mariage homosexuel dans les pays de l’Union européenne. En effet, le but du projet de loi qui est actuellement au cœur de la polémique, est de garantir aux couples homosexuels des droits d’héritage et de copropriété de biens. Elle vise également à donner la possibilité à ces couples, de changer de nom de famille, mais sans le droit d’adopter des enfants, et la garantie procédurale d’après la presse lituanienne.