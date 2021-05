Entre le Tchad et la Centrafrique ce n’est toujours pas le parfait amour. En effet, ce lundi 31 mai, par le canal d’un communiqué, le chef de la diplomatie tchadienne a accusé l’armée centrafricaine d’avoir tué six de ses soldats. Selon des précisions qui ont été apportées sur cette situation, cinq des soldats auraient été « enlevés et ensuite exécutés ». Les meurtres auraient été commis lors de l’attaque d’un poste frontalier en territoire tchadien.

Le Tchad promet des représailles…

Le chef de la diplomatie tchadienne à travers son communiqué estime qu’il s’agit, d’un « crime de guerre d’une gravité extrême ». Il n’a pas manqué d’annoncer des représailles en vue de répondre aux meurtres commis sur le territoire tchadien. « Cette attaque meurtrière préméditée, planifiée et opérée à l’intérieur du Tchad (…), ne sauraient rester impunie », a-t-il clairement martelé dans le document.

« Le Tchad prend à témoin la communauté internationale, notamment la Minusca [la Mission de maintien de la paix des Nations unies en Centrafrique, qui y dispose de 12 000 casques bleus], l’Union africaine (UA) et la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC) de cette grave agression dont il est la cible », a poursuivi le ministre des affaires étrangères tchadien, Chérif Mahamat Zene.

La Centrafrique propos “une mission d’enquête conjointe”

Du côté de la Centrafrique, le gouvernement accuse les rebelles centrafricains que « poursuivaient » les soldats d’être responsables de la situation. Le gouvernement centrafricain a pour sa part réaffirmé sa volonté de consolider les relations « entre les deux peuples frères ». Les autorités centrafricaines proposent également « une mission d’enquête conjointe » sur l’incident.