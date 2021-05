Il y a un an, le Pentagone avait confirmé qu’il développait un missile hypersonique sophistiqué qui avait été précédemment présenté par le président Donald Trump, comme une arme « super duper ».La marine américaine et son équipe industrielle ont effectué le premier test de tir réel d’un moteur de fusée conçu pour propulser le missile hypersonique offensif conventionnel et l’arme hypersonique à longue portée (LRHW) de l’armée américaine.

Selon un communiqué de presse de l’US Navy, le test du moteur à propergol solide (SRM) du premier étage a été effectué jeudi à Promontory, dans l’Utah. « Ce test SRM réussi représente une étape cruciale menant au prochain test en vol conjoint de la Marine et de l’Armée, qui aura lieu au premier trimestre de l’exercice 2022, et finalement à la mise en service des systèmes d’armes CPS et LRHW » a souligné le communiqué de presse.

La Chine et la Russie ont déjà réussi

La marine a décrit le SRM comme faisant partie « d’un nouveau propulseur de missile pour les services » qui sera combiné avec « un corps de glissement hypersonique commun (CHGB) pour créer le missile hypersonique commun ». « Chaque service utilisera le missile hypersonique commun, tout en développant des systèmes d’armes et des lanceurs individuels adaptés au lancement depuis la mer ou la terre », a ajouté la marine.

La volonté de la Russie et de la Chine de déployer des missiles hypersoniques de pointe ces dernières années a incité les États-Unis à intensifier le développement de leurs propres versions de ces armes. La Chine avait testé avec succès son missile hypersonique en 2018 alors que la Russie a réussi le sien en 2020. Nommé Zircon, le missile russe a parcouru une distance de 450 km en 4 minutes et demie.