Youssou Ndour artiste chanteur sénégalais, émérite annonçait ce jeudi vouloir faire un pause dans sa carrière musicale. Celui qui grâce à sa gamme vocale extraordinaire et son génie compositeur à donner une dimension internationale au ‘’mbalax’’ ,sera donc absent de la scène musicale, pour quelques temps. L’artiste également patron de médias a fait l’annonce sur la chaine de télévision de son groupe de presse.

Youssou Ndour bientôt absent de la scène

le mbalax, qui présente les rythmes lourds normalement associés au tambour indigène mbung mbung, à la harpe kora et au xylophone balafon au lieu d’être interprétés par des guitares électriques et des claviers, est l’une des formes de musique sénégalaises les plus populaires. Et c’est Youssou Ndour qui l’a fait, selon des critiques, découvrir au Public International. Youssou Ndour avec une intelligence musicale inimitable a réussi à donner à cette musique du terroir sénégalais une valeur ajoutée à l’exportation.

Youssou Ndour c’est une carrière fournie, avec plus d’un dizaine d’albums et des collaborations de grands noms de la musique africaine et internationale. Mais le génie de l’artiste a su également s’exprimer en politique, et à faire de lui le ministre de la Culture et du Tourisme en 2012 dans le gouvernement de Macky Sall. En politique et également dans les Affaires puisque Youssou Ndour est aussi le grand Patron du Groupe Futurs Médias. Une affaire qui marche puisque le chanteur est compté dans le top 10 des chefs d’entreprises les plus florissants du Sénégal.

Mais ce jeudi, l’artiste de 62 ans, annonçait vouloir faire une « pause » dans sa carrière musicale. Et l’homme de musique d’expliquer : « Quand je parle de pause, c’est (…) que vous allez passer un bout de temps sans me voir monter sur la scène. (…) il arrive des moments où il faut faire une pause » et « prendre le temps de réfléchir aux perspectives du monde ».