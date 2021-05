De l’administration Trump à celle de Biden, les Etats-Unis veulent tout mettre en œuvre pour connaître la vraie origine du Coronavirus qui a fait sa première apparition en Chine. Le président Biden a annoncé mercredi une intensification des efforts pour déterminer les origines du virus, revenant sur l’hypothèse selon laquelle le virus pourrait avoir émergé naturellement ou d’un laboratoire chinois de la ville de Wuhan. Biden a demandé aux services de renseignement américains de « redoubler d’efforts » pour parvenir à une conclusion définitive sur les origines de la maladie, les appelant à lui faire rapport dans les 90 jours.

« Dans le cadre de ce rapport, j’ai demandé des domaines d’enquête supplémentaires qui pourraient être nécessaires, y compris des questions spécifiques pour la Chine », a déclaré Biden dans un communiqué. « J’ai également demandé que cet effort inclue le travail de nos laboratoires nationaux et d’autres agences de notre gouvernement pour augmenter les efforts de la communauté du renseignement. Et j’ai demandé à la communauté du renseignement de tenir le Congrès pleinement informé de ses travaux » a ajouté le président.

“Une enquête internationale complète, transparente”

Le locataire de la Maison Blanche a affirmé que les États-Unis continueront à travailler avec des partenaires partageant les mêmes idées dans le monde entier pour faire pression sur la Chine pour qu’elle participe à « une enquête internationale complète, transparente et fondée sur des preuves et pour donner accès à toutes les données et preuves pertinentes ». La déclaration de Biden fait suite aux appels d’autres responsables de l’administration pour une enquête plus approfondie et indépendante sur les origines du virus au milieu de nouvelles questions sur la possibilité que le virus soit sorti d’un laboratoire à Wuhan.