Athlétisme : Odile Ahouanwanou offre au Bénin un quatrième titre africain en heptathlon

La Béninoise Odile Ahouanwanou a remporté, vendredi 15 mai à Accra au Ghana, la médaille d’or de l’heptathlon aux 24es Championnats d’Afrique d’athlétisme. Avec un total de 5 309 points au terme des sept épreuves, elle décroche un quatrième titre continental consécutif et conserve sa couronne africaine.

Déjà sacrée en 2018 à Asaba, en 2022 à l’Île Maurice et en 2024 à Yaoundé, l’athlète béninoise confirme sa régularité au plus haut niveau sur le continent. Cette nouvelle performance lui permet d’ajouter une ligne supplémentaire à un palmarès qui fait d’elle l’une des sportives béninoises les plus titrées de l’histoire.

Un nouveau sacre à Accra

Selon les résultats officiels de la compétition, Odile Ahouanwanou a devancé la Sud-Africaine Enya Roller, deuxième, tandis que la Camerounaise Adèle Mafogang a pris la troisième place. La Béninoise a conservé l’avantage grâce à son expérience et à sa constance dans les disciplines qui composent l’heptathlon.

L’épreuve combine le 100 mètres haies, le saut en hauteur, le lancer du poids, le 200 mètres, le saut en longueur, le lancer du javelot et le 800 mètres. La performance globale est calculée à partir des points obtenus dans chacune de ces spécialités.

Une figure majeure de l’athlétisme béninois

Odile Ahouanwanou s’est imposée au fil des années comme l’une des principales représentantes du sport béninois sur la scène internationale. Elle a notamment défendu les couleurs nationales à plusieurs éditions des Jeux olympiques d’été, des Championnats du monde d’athlétisme et des Jeux africains. Son parcours lui a valu une place particulière dans l’histoire de l’athlétisme au Bénin, où elle demeure une référence dans les épreuves combinées.

Le Bénin à nouveau à l’honneur

Ce quatrième titre africain consécutif renforce la présence du Bénin parmi les nations qui comptent en athlétisme sur le continent. À quelques mois des prochaines grandes compétitions internationales, ce succès confirme qu’Odile Ahouanwanou reste la référence africaine de l’heptathlon.