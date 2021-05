Le conflit israélo-palestinien qui date de plusieurs années a connu ses moments les plus sombres ces derniers jours, avec plus de 200 morts déjà du côté palestinien. En dépit des multiples appels internationaux à la désescalade, ni palestiniens, ni israéliens n’ont donné aucun signe de la fin prochaine des combats. Réagissant une nouvelle fois à ce conflit qui ne fait que s’intensifier de jours en jours, le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé lundi 17 mai, le principal allié d’Israël, les Etats-Unis d’être responsables des multiples décès qui sont enregistrés.

Pour M. Erdogan, son homologue américain Joe Biden a « les mains ensanglantées » à cause de son soutien à l’Etat hébreu qui mène des frappes dans la bande de Gaza. « Vous écrivez l’Histoire avec des mains ensanglantées », a déclaré le président turc à l’endroit de son homologue américain. Il reproche également à Washington l’approbation de nouvelles ventes d’armes à Israël « qui mène des attaques disproportionnées contre la bande de Gaza ».

De multiples médiations

Bien que Washington soit accusé de soutenir le conflit par sa position, le secrétaire d’État américain Antony Blinken a exhorté toutes les parties à protéger les civils. De même, les médiateurs américains, de l’Égypte et de l’ONU ont intensifié leurs efforts diplomatiques, et l’Assemblée générale des Nations Unies se réunira pour discuter de la violence jeudi. D’après l’agence de presse Reuters, Joe Biden a déclaré aux journalistes qu’il parlerait avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu plus tard lundi après-midi au sujet du conflit avec les Palestiniens à Gaza.