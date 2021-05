A moins d’un an de la prochaine élection présidentielle en France, les potentiels challengers d’Emmanuel Macron se font déjà voir. En effet, selon des informations rapportées par le quotidien francilien, un officier français à la retraite a déjà fait part de son ambition à diriger la France. Il s’agit d’un lieutenant-colonel à la retraite du nom de Régis Ollivier. Ce dernier indique qu’il compte mettre ses compétences au service de son pays en dirigeant l’Elysée pendant un seul quinquennat.

“Un unique mandat de réformes…”

«Un unique mandat de réformes, quoi qu’il en compte», a-t-il confié au Parisien. Ce dernier indique tout de même qu’il n’est membre d’aucune formation politique. Il était parmi les différents militaires retraités ayant apposé leur signature à la tribune des généraux à la retraite.

«Je sais que certains vont me prendre pour un candidat farfelu. En se demandant: “Il sort d’où celui-là?” Je ne leur en veux pas, mais ils peuvent passer leur chemin. Pour les autres, on peut en parler. Ma décision est mûrement réfléchie. Je ne suis dans aucun parti politique, mais j’ai une équipe compétente de six personnes derrière moi.», a-t-il déclaré.

Il a servi pendant 25 ans en Afrique

Rappelons que Régis Ollivier est diplômé de l’Enseignement militaire supérieur scientifique et technique et de l’Institut national des langues et civilisations orientales. Pendant un quart de siècle, il a servi en tant qu’expert à la DGSE (Direction générale de la sécurité extérieure) dans la région de la Corne de l’Afrique.