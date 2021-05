Patrice Talon a présidé hier mercredi 26 mai, le premier conseil des ministres de son deuxième mandat à la tête du Bénin. Les nouveaux ministres étaient bien évidemment présents. Raphaël Akotègnon qui gère désormais le ministère de la Décentralisation et de la gouvernance locale a livré ses impressions à la sortie de cette réunion gouvernementale. Ses premiers mots sont allés au chef de l’Etat Patrice Talon et au président de son parti Me Adrien Houngbédji.

« Je remercie le chef de l’Etat pour la confiance qu’il m’a faite. Je remercie également le président Adrien Houngbédji qui m’a proposé à ce poste. Comme vous le savez, c’est la résultante d’un effort commun, de l’engagement personnel même du président Adrien Houngbédji. Donc ce n’est nullement un mérite personnel » a-t-il déclaré au journal Le Matinal.

“Relever le défi”

L’homme promet de tout mettre en œuvre pour relever le défi et s’engager pleinement dans la mission qu’on lui a confié pour qu’au final les attentes du président Patrice Talon et de Me Adrien Houngbédji soient comblées. « Je m’emploierai à relever le défi, à m’engager pleinement et à ne pas décevoir les attentes aussi bien du président Adrien Houngbédji que du chef de l’Etat qui a voulu me confier ce poste » a laissé entendre l’ancien député.