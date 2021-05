Près d’un an après qu’il eut perdu sa tante, Adja Mada Dia, la coépouse de sa mère, que beaucoup appellent « la maman de Khalifa Sall » l’ancien maire de Dakar a perdu ce mercredi sa mère biologique. Âgée de 95 ans, Awa Niang, puisque c’est d’elle qu’il s’agit, est décédée dans la commune des Parcelles assainies à l’unité 20. Pour rappel, Khalifa Sall, ancien maire de la ville de Dakar, avait été incarcéré le 7 mars 2017 après sa révocation. Il avait été accusé d’avoir profité de ses fonctions pour détourner 1,8 milliards de francs CFA de la régie d’avance de la mairie de Dakar.

Gracié par décret présidentiel

En mars 2018, il avait été condamné à une peine de 5 ans de prison ferme, assortie d’une amende pénale de 5 millions francs CFA, sans dommages et intérêts. L’ancien maire avait été reconnu coupable d’« escroquerie aux deniers publics », « faux et usage de faux dans des documents administratifs » et de « complicité en faux en écriture de commerce ». En septembre 2019, le président Macky Sall à travers un décret présidentiel lui avait accordé la liberté ainsi qu’à deux de ses collaborateurs, Mbaye Touré et Yaya Bodian, qui étaient emprisonnés en même temps que lui.