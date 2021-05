Les distributions de billets de la veuve de Dj Arafat ne passe pas. Après être montée sur scène et distribué des billets à Sidiki Diabaté, Carmen Sama est depuis quelques heures la cible de violentes attaques sur la toile. Il faut toutefois rappeler que Sidiki Diabaté, était un proche ami du regretté DJ Arafat. Présent aux côtés de la famille, s’agissait-il d’un geste de sa veuve pour le remercier ? La question reste posée.

Mais les internautes ne digèrent pas toujours pas son attitude. Lolo Beauté, influenceuse, femme d’affaires ivoirienne les circonstances de l’affaire Carmen. Sur son compte facebook, elle a raconté les événements et donné sa version. Lire ci-dessous, un extrait de sa déclaration.

“Lors du concert de Sidiki Diabaté, Carmen Sama, Général Makosso et moi étions voisins de sièges. A peine Sidiki a-t-il appelé Carmen sur la scène que je la vois se lever comme une star de renom de son siège. Je vois deux gardes de corps se lever et l’accompagner. Je tombe des nues. Je m’interroge : “Mais où Carmen enlève-t-elle son argent pour s’attacher les services de deux gardes de corps ? Je vois Carmen qui rejoint Sidiki avec de grands airs. Nooon, je n’ai jamais vu une veuve qui aime se faire voir de la sorte. Pendant qu’elle était sur la scène avec Sidiki, Carmen envoie quelqu’un chercher son sac Louis Vuitton. Assez de billets de banque dans ce sac. Elle voulait “travailler sur” Sidiki qui refusa. Mais elle insista. Carmen fait un “travaillement” de 2millions sur Sidiki Diabaté. Elle decend. Un oncle griot à sidiki lui fait des éloges. Carmen travaille encore 1 million. Je n’en reviens pas. Je reste bouche bée. Mais où cette fille enlève tout cet argent? Je ne cesse de me le demander. A peine s’assoit-elle que je dis à Carmen : “J’espère ce n’est pas l’argent de Rafna que tu es allée donner à Sidiki Diabaté, hein!” . Comme si elle m’attendait au tournant, Carmen avec un regard de circonstance, me répond en ces termes : ” Tata Lolo beauté, je t’ai toujours respectée. La preuve, je t’appelle Tata. Mais tu dépasses les bornes. Tu nous a copieusement insultées, Emma lohoues et moi, dans l’un de tes directs. Par respect, je ne t’ai pas répondue. Est-ce que tu connais mes relations avec Sidiki Diabaté ? Quand j’ai accouché de Rafna, tu connais la somme d’argent que Sidiki m’a offerte ?”