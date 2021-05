L’ancien leader italien, Silvio Berlusconi ne se porte pas bien. C’est du moins ce que l’on peut retenir des dernières communications des autorités judiciaires. Actuellement en procès pour subornation de témoins dans l’affaire « Ruby », il se pourrait que cela soit suspendu. L’ancien leader controversé a eu des démêlés avec la justice ces dernières années.

“Nous pensons vraiment que Berlusconi est gravement malade et souffre d’une importante pathologie. C’est ce que montrent les certificats médicaux et les consultations” selon la procureure en charge de l’affaire, Mme Tiziana Siciliano. Pour rappel, Silvio Berlusconi a rejeté toutes les accusations formulées contre lui. Hospitalisé pour cause de coronavirus, Silvio Berlusconi a développé au fil des mois des complications liées à la maladie malgré sa guérison selon certaines sources. Il y a quelques mois, il avait été hospitalisé pour des problèmes cardiaques.