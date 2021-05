Bien qu’il soit estimé efficace à 97,6% par le Centre Gamaleïa, concepteur du vaccin, compte tenu de l’analyse des informations de 3,8 millions de Russes, le vaccin russe Spoutnik V n’a toujours pas encore été homologué par l’Agence européenne du médicament (EMA). Ainsi le vaccin n’a pas encore été officiellement autorisé à être administré sur le territoire européen même si deux pays de l’UE veulent l’utiliser. En France, après l’adoption du Pass sanitaire par les députés, le pays n’acceptera pas sur son territoire de touristes vaccinés au Spoutnik V.

Sur Franceinfo ce lundi, le secrétaire d’État en charge des Affaires européennes Clément Beaune a fait savoir que la France ne fera pas exception de l’observance du texte législatif européen concernant le vaccin. « Dans le texte législatif européen, il est prévu que tous les vaccins autorisés par l’Agence européenne des médicaments, quatre aujourd’hui, soient reconnus. Un pays peut ajouter, par exemple, un vaccin russe ou chinois qui ne serait pas reconnu par les autorités sanitaires européennes pour autoriser l’entrée sur son territoire. Ce n’est pas le choix que nous faisons en France », a insisté M. Beaune. Toutefois, ceux-ci peuvent être admis après un test PCR.

“Simples et sûrs comme une Kalachnikov”

Jusqu’à ce jour, ce sont seulement quatre vaccins Covid-19 qui ont été homologués par l’EMA. Il s’agit de ceux du laboratoire Pfizer-BioNTech, de Moderna, de Johnson&Johnson et d’AstraZeneca. Concernant le vaccin russe Spoutnik V, le premier au monde, l’EMA a démarré le 4 mars dernier l’examen en vue de son homologation dans les pays de l’UE. En début de ce mois, le président Vladimir Poutine avait qualifié le vaccin conçu dans son pays d’aussi efficace que la Kalachnikov. « Comme un spécialiste européen l’a dit : ˝sûrs comme une Kalachnikov˝. Ce n’est pas nous qui l’avons dit. C’était un spécialiste européen et je pense qu’il a bien raison. Simples et sûrs comme une Kalachnikov », a déclaré le président.